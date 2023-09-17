أمين عام "الناتو": حربُ روسيا على أوكرانيا طويلةُ الأمد

وأضاف: "نريد جميعًا تحقيق سلام سريع، وفي الوقت نفسه يتوجّب علينا أن ندرك أنه إذا توقف الرئيس الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي" والأوكرانيون عن القتال، ستختفي بلادهم من الوجود".