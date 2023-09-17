أمين عام "الناتو": حربُ روسيا على أوكرانيا طويلةُ الأمد

استبعد الأمينُ العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج، اليوم "الأحد"؛ إمكانيةَ إنهاء الغزو الروسي لأوكرانيا سريعًا، بينما تواصل كييفُ شنَّ هجومها المضادّ ضد القوات الروسية.
وقال "ستولتنبرج" في رسالة إلى مجموعة "فونكه" الإعلامية الألمانية: "معظم الحروب تستمرّ لفترة أطول من المتوقّع عند اندلاعها؛ لذلك علينا أن نهيّئ أنفسنا لحرب طويلة الأمد في أوكرانيا"؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
وأضاف: "نريد جميعًا تحقيق سلام سريع، وفي الوقت نفسه يتوجّب علينا أن ندرك أنه إذا توقف الرئيس الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي" والأوكرانيون عن القتال، ستختفي بلادهم من الوجود".
واعتبر أنه "إذا ألقى الرئيسُ الروسي فلاديمير بوتين وروسيا السلاحَ، عندها نحصل على السلام".