ينتهك كرامتنا.. بكين ترد على "بايدن" بعد وصفه الرئيس الصيني بـ"الديكتاتور"

وقال بايدن في حفل لجمع تبرعات في كاليفورنيا: "السبب الذي جعل شي جين بينغ منزعجًا للغاية عندما أسقطت ذلك المنطاد بما عليه من معدات تجسس؛ هو أنه لم يكن يعلم أنه كان موجودًا هناك".