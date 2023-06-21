ينتهك كرامتنا.. بكين ترد على "بايدن" بعد وصفه الرئيس الصيني بـ"الديكتاتور"

اعتبرت وزارة الخارجية الصينية، الأربعاء، أن وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن للرئيس الصيني "بالديكتاتور"، ينتهك بشدة الكرامة السياسية للصين ويصل إلى حد الاستفزاز السياسي العلني.
وأوضحت المتحدثة باسم الوزارة ماو نينغ في مؤتمر صحفي، أن الصين مستاءة بشدة وترفض تمامًا هذه التصريحات.
وأدلى بايدن بهذه التصريحات وفق "سكاي نيوز عربية" خلال حفل لجمع التبرعات في كاليفورنيا، الثلاثاء، بعد يوم من لقاء وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع "شي" في زيارة إلى الصين كانت تهدف إلى تخفيف التوتر بين البلدين.
وقال بايدن في حفل لجمع تبرعات في كاليفورنيا: "السبب الذي جعل شي جين بينغ منزعجًا للغاية عندما أسقطت ذلك المنطاد بما عليه من معدات تجسس؛ هو أنه لم يكن يعلم أنه كان موجودًا هناك".
وأضاف: "هذا مصدر إحراج كبير للدكتاتوريين؛ عندما لا يعرفون ما يحدث. لم يكن من المفترض أن يذهب هذا (المنطاد) إلى هناك، لقد خرج عن المسار!".
وكان ما يشتبه منطاد تجسس صيني، قد حلّق فوق المجال الجوي الأمريكي في فبراير الماضي.
وأكمل: هذا الحادث -إلى جانب تبادل الزيارات بين المسؤولين الأمريكيين والتايوانيين- أثار التوتر بين الولايات المتحدة والصين في الآونة الأخيرة.
كما قال بايدن إن الصين "تواجه صعوبات اقتصادية حقيقية".