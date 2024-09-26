صور جديدة: ركام ومبانٍ مدمرة.. التصعيد بين إسرائيل وحزب الله يهدد لبنان

وفي السياق ذاته، رفضت إسرائيل مقترح هدنة مع «حزب الله» لمدة 21 يومًا، متوعدة بمهاجمته "حتى النصر"، وذلك مع مواصلة جيشها شن غارات جوية مكثّفة في لبنان، رد عليها الحزب بإطلاق عشرات الصواريخ نحو مناطق الشمال.