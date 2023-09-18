ليبيا.. إقالة المجلس البلدي في درنة وإحالته للتحقيق في أعقاب الدمار الواسع بالمدينة

وطالب المحتجون النائب العام الليبي بالإسراع في التحقيق في الكارثة التي حلت بالمدينة، ودعوا في بيان إلى "اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية كافة ضد كل من له يد في إهمال أو سرقات أدت إلى هذه الكارثة".