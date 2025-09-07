روسيا تشن أكبر هجوم على أوكرانيا.. هل تكسر الجهود الدبلوماسية حلقة العنف أم يستمر التصعيد؟

واستهدفت الطائرات المسيرة الروسية، في هجوم غير مسبوق، مواقع حيوية في كييف، بما في ذلك مبنى مجلس الوزراء، حيث تصاعد الدخان من سطحه إثر إصابة محتملة بحطام أو ضربة مباشرة، وأفادت القوات الجوية الأوكرانية بإسقاط 747 طائرة مسيرة و4 صواريخ، فيما سجلت 56 ضربة بطائرات مسيرة و9 إصابات صاروخية عبر 37 موقعًا في البلاد، وتضررت 10 مواقع في كييف، منها مبنيان سكنيان في منطقتي سفياتوشينسكي ودارنيتسكي، وفقًا لعمدة المدينة فيتالي كليتشكو.