آخرها سقطت في القرم.. المسيرات الأوكرانية تواصل تهديد سماء روسيا

وقال مستشار الرئيس الأوكراني ميخايلو بودولياك عبر منصة إكس، التي كانت تعرف سابقاً باسم تويتر، إن على روسيا أن تتوقع "المزيد من الطائرات المسيرة مجهولة الهوية، والمزيد من الانهيار، والمزيد من الصراعات الأهلية، والمزيد من الحرب".