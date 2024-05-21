"يوم عار".. "سوناك" يعتذر للبريطانيين عن فضيحة "فيروس نقص المناعة"

وقال سوناك عن التقرير إنه "يكشف عن فشل أخلاقي دامَ لعقود من الزمن تسبب في قلب حياتنا الوطنية، من الخدمة الصحية الوطنية إلى الخدمة المدنية، إلى الوزراء، إلى الحكومات المتعاقبة. وعلى كل المستويات والأشخاص والمؤسسات التي نضع ثقتنا فيها، فقد فشلنا بالطريقة الأكثر ترويعًا وتدميرًا. لقد خذلنا الضحايا وأسرهم وهذا البلد".