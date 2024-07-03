البيت الأبيض: بايدن سيستكمل حملته ولا يعتزم الانسحاب من الانتخابات الرئاسية أبداً

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن أحد المقرّبين منه من دون أن يذكر اسمه قوله "إنه يعلم أنه إذا واجه حدثين آخرين من هذا النوع، فستكون الأمور مختلفة تماماً"، مشيراً إلى أن بايدن يتساءل في المجالس الخاصة عن مستقبل ترشحه.