المرصد السوري: 25 قتيًلا حصيلة الغارات الإسرائيلية على "مصياف"

ووفقًا للمركز، فقد أكد ضباط من قوات في المنطقة يعملون في مركز البحوث العلمية للمرصد السوري لحقوق الإنسان، أن المركز لا علاقة له بالأسلحة الكيميائية ومنذ ست سنوات يتواجد فيه ضباط من "الحرس الثوري" الإيراني في إطار تطوير صواريخ دقيقة قصيرة ومتوسطة المدى، وخلال العام الجاري دخل عليه خط تطوير المسيّرات.