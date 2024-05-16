التوغل الوحشي مستمر.. "الأونروا": نزوح 600 ألف شخص من رفح منذ 6 مايو الجاري

وأوضح أنه بغض النظر عما إذا كانوا سينتقلون أو يبقون، يجب حماية المدنيين في غزة، ويتعين على جميع الأطراف احترام القانون الدولي الإنساني في جميع الأوقات، مضيفًا أن هذا يعني أيضًا أنه يجب تلبية احتياجات المدنيين الأساسية، بما في ذلك الغذاء والمأوى والمياه والصحة أينما كانوا.