بعد إطلاق نار على قوات تركية من سوريين غاضبين.. أردوغان يتحدث عن "فخ خبيث"

وفي التفاصيل، أوضح وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا أن الشرطة في تركيا اعتقلت 474 شخصًا شاركوا في هجمات استهدفت الجالية السورية في أنحاء البلاد الليلة الماضية امتدادًا للاضطرابات التي بدأت في وقت متأخر من يوم الأحد.