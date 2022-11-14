استطلاع رأي: "ديسانتيس" متقدم على "ترامب" في الانتخابات التمهيدية الرئاسية 2024

ويبدو أن نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأخيرة كان لها تأثير كبير على نتائج الاستطلاع؛ حيث أظهر استطلاع أجرته أيضًا YouGov، قبل ثلاثة أسابيع من تلك الانتخابات، أن 45% من الناخبين الجمهوريين يؤيدون ترامب مقابل 35% يؤيدون ديسانتيس.