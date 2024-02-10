السنغال.. قمع المظاهرات المحتجّة على تأجيل الانتخابات الرئاسية يفاقم الأزمة

وقال رئيس نادي الجغرافيا في جامعة غاستون بيرجيه، التي كان ألفا يورو تونكارا طالبًا فيها: "لم يكن طالبًا بارعًا فحسب، بل كذلك رفيق يحظى بالمحبّة والاحترام. كل الذين عرفوه سيفتقدون حضوره الودود واندفاعه"؛ وفقًا لـ"فرانس برس".