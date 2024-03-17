ترامب: إذا لم أفز بانتخابات الرئاسة سيكون هناك حمام دم للجميع في أمريكا

كما أشار ترامب أيضاً إلى الانتخابات الرئاسية، التي تجرى في نوفمبر المقبل، محذراً: "إذا لم يتم انتخابي، سيكون ذلك بمثابة حمام دم للجميع، هذا سيكون أقل ما يقال في هذا الصدد".