آخر التحديثات.. مقتل 274 وإصابة أكثر من 1024 في الغارات الإسرائيلية على لبنان

وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم، أنّه أحبط عملية إطلاق صاروخ كروز من أحد منازل جنوب لبنان، محذرًا سكان الجنوب اللبناني، بضرورة الابتعاد عن أي مبنى يستخدمه "حزب الله" وعن عناصر الحزب، مشدِّدًا على أن "كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله أو أسلحته يعرض نفسه للخطر".