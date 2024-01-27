الاعتراف هو الثمن.. رئيس "صوماليلاند": المقابل "قاعدة عسكرية لإثيوبيا على البحر"

يأتي ذلك في أعقاب توقيع رئيس وزراء إثيوبيا "آبي أحمد" مع زعيم أرض الصومال، موسى بيهي عبدي، اتفاقًا يمنح إثيوبيا، الدولة الحبيسة، منفذًا على البحر الأحمر بطول 20 كلم يضمّ ميناء بربرة وقاعدة عسكرية، وذلك لمدة 50 عامًا مقابل أن تعترف أديس آبابا رسميًّا بأرض الصومال كجمهورية مستقلّة.