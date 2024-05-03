"تصعيد بالبحر المتوسط ضد السفن المتجهة لإسرائيل".. إعلان حوثي وتحذير من اجتياح رفح

ومنذ 19 نوفمبر، أي بعد أكثر من شهر على تفجر الحرب في قطاع غزة يوم 7 أكتوبر، استهدف الحوثيون أكثر من 100 سفينة في البحر الأحمر وبحر العرب بالمسيّرات والصواريخ، بحسب ما أعلن زعيم الجماعة اليمنية عبدالملك الحوثي، زاعمًا أنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها.