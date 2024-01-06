"أمبري" البريطانية: حدَث أمني بحري في منطقة باب المندب

وقد تكررت في الآونة الأخيرة، الهجماتُ على السفن التجارية في مضيق باب المندب جنوبي البحر الأحمر، أمام سواحل اليمن، في أعقاب تَوعد الحوثيين بمهاجمة كل السفن الإسرائيلية والمتجهة إلى موانئ إسرائيلية، في إطار التضامن مع الفلسطينيين في حرب غزة.