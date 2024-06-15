صاروخ مضاد للدروع.. مقتل 8 جنود بجيش الاحتلال في حادث وصف بـ"الخطير"

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، بمقتل 8 جنود تابعين لجيش الاحتلال في تفجير ناقلة جند خلال الهجوم على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
وقال موقع "حدشوت بزمان": إنه "في حدود الساعة الخامسة فجرًا، في غزة، تم إطلاق صاروخ مضاد على عربة مدرعة بها 8 جنود وضباط، فانفجرت على الفور واشتعلت النيران بشكل كامل في جميع الجنود داخلها، وقتل الثمانية على الفور واحترقوا داخل المركبة".
وأضاف، وفق "سكاي نيوز عربية": "مروحيات إسرائيلية تحمل جنودًا من حدث رفح هبطت في مستشفيات بيلنسون وشعاري تسيديك".
وأكد المصدر أن الجيش أبلغ عائلات ثمانية جنود إسرائيليين بمقتل أولادهم في قطاع غزة بعد إصابة آليتهم بصاروخ مضاد للدروع.
وما يزال عدد قتلى جيش الاحتلال يرتفع منذ بداية الحرب يوم 7 أكتوبر. وتقول مصادر: إن العدد تجاوز الـ600، إلى جانب آلاف المصابين، مقابل عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى الفلسطينيين، وآخرين تحت الأنقاض لا يمكن الوصول إليهم.
وكشف تقرير إسرائيلي، الجمعة، أن كبار المسؤولين الأمنيين في البلاد يقدرون بأن العملية العسكرية في رفح ستنتهي بعد أيام قليلة.
وبحسب التقرير الذي نشرته هيئة البث الإسرائيلية: فإن المسؤولين الأمنيين يقدرون أن العملية في رفح ستنتهي خلال أسبوعين بعد إخلاء جميع السكان.