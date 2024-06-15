صاروخ مضاد للدروع.. مقتل 8 جنود بجيش الاحتلال في حادث وصف بـ"الخطير"

وما يزال عدد قتلى جيش الاحتلال يرتفع منذ بداية الحرب يوم 7 أكتوبر. وتقول مصادر: إن العدد تجاوز الـ600، إلى جانب آلاف المصابين، مقابل عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى الفلسطينيين، وآخرين تحت الأنقاض لا يمكن الوصول إليهم.