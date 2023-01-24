"إعلان سيصدر قريبًا".. أمريكا تتجه إلى تزويد أوكرانيا بدبابات "أبرامز"

وذكرت الصحيفة أن ذلك الإعلان سيأتي كجزء من تفاهُم دبلوماسي أوسع مع ألمانيا، وافقت برلين بموجبه على إرسال عدد صغير من دباباتها "ليوبارد 2" لأوكرانيا، وكذلك الموافقة على السماح لبولندا وعدد من الدول الأخرى بحلف شمال الأطلسي "الناتو" بتصدير الدبابات ألمانية الصنع إلى كييف.