ارتفاع ضحايا السيول في السودان إلى 138 قتيلاً.. والفيضانات تعيق تسليم المساعدات

وتأتي الأمطار والسيول بالولاية في وقت تعرضت فيه مناطق ومدن ولاية البحر الأحمر (شرقاً) لأمطار وسيول جارفة، أدت إلى انهيار سد أربعات، ومصرع عشرات الأشخاص وفقدان آخرين خلال اليومين الماضيين.

وأعلنت وزارة الصحة، في البيان ذاته "تسجيل 102 حالة إصابة جديدة بالكوليرا، ليرتفع عدد الإصابات إلى ألف و223 حالة، والوفيات إلى 48 حالة".