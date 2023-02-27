قرب مصفاة للنفط.. سقوط قتلى في اشتباكات بين ميليشيات بالزاوية الليبية

وتفصيلاً، قالت مصادر محلية إن المواجهات اندلعت بين مجموعة مسلحة تابعة لوزارة الداخلية وأخرى لوزارة الدفاع، بالقرب من مصفاة الزاوية للنفط، بعد اختطاف شاب من المدينة، واستُخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، وأدت حتى الآن إلى مقتل شابَّين وجرح آخرين.