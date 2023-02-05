بعد إعدام بعضهم.. "خامنئي" يعفو عن المشاركين في المظاهرات

أصدر المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم (الأحد)، قرارًا بالعفو وتخفيض للعقوبات عن عشرات الآلاف من المتهمين، ومن أدينوا من قبل السلطة القضائية.
وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بأن القرار يشمل المتهمين والمدانين خلال الاحتجاجات الأخيرة في البلاد، والسجناء الذين كانوا قد أدينوا سابقًا من جانب محاكم الثورة والمحاكم العامة والقوات المسلحة في جرائم أخرى.
وأضاف التلفزيون أن العفو لن يشمل المتهمين بقضايا تجسس لصالح أجهزة استخبارات أجنبية والمحكومين في جرائم جنائية، أو يوجد مدعٍ خاص في قضاياهم.
وأشار إلى أن قرار العفو أتى بناء على طلب من رئيس السلطة القضائية غلام حسين إيجيئي، بمناسبة أعياد شهر رجب وذكرى انتصار الثورة.
ويأتي قرار "خامنئي" أيضًا بعد إعدام إيران عددًا من المشاركين في المظاهرات؛ مما أثار انتقادات دولية واسعة.