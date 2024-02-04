أميركا ستشن مزيدًا من الضربات على الجماعات المهاجمة لقاعدتها في الأردن

قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان، اليوم (الأحد): "إن الولايات المتحدة ستشن مزيدًا من الضربات على الجماعات المدعومة من إيران، في الشرق الأوسط، رداً على الهجوم على قاعدتها في الأردن".