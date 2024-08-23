"يكفي إضاعة الوقت".. الشلل يضرب تشكيل الحكومة الفرنسية والسلطة تتأرجح!

من جهته قال منسّق "فرنسا الأبية" "يسار راديكالي" مانويل بومبار: إن الرئيس "ذكّرنا في الوقت نفسه بأنه يجب أن يكون الحكم في دوره الدستوري، لكن لدينا بعض الانطباع بأنه كان لديه ميل إلى أن يكون هو من يختار".