"تهديدات معقدة للطرفين".. ما خطورة سباق الصواريخ الجديد بين أمريكا وروسيا؟

وأفاد الباحث الأقدم في معهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح "أندريه باكليتسكي"، بأن عمليات النشر المخطط لها تخلق مزيدًا من السيناريوهات للمواجهة العسكرية المباشرة بين روسيا ودول "الناتو"، التي يتعيّن على جميع الأطراف الاستعداد لها، مضيفًا: أن هذه السيناريوهات يمكن أن تشمل من الناحية النظرية احتمالات مثل: ضربة روسية على قاعدة بولندية يتم فيها تخزين أسلحة غربية متجهة إلى أوكرانيا، أو هجوم أمريكي على رادار روسي أو مركز قيادة وسيطرة، وكلا الجانبين يمتلك بالفعل القدرة على تنفيذ مثل هذه الضربات باستخدام صواريخ تُطلق من البحر أو الجو، ولكن إضافة أسلحة أرضية ستوفر لهما المزيد من الخيارات لشنّ هجوم والتصدّي لردّ العدو.