"القهوة كانت ساخنة".. مسؤول إسرائيلي: "كنا على بُعد دقائق" من اعتقال "السنوار"

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، صرح "غولدفوس" في المقابلة التي بُثت الأحد مع القناة بالقول: "كنا قريبين.. كنا في مجمعه، وصلنا إلى مجمع تحت الأرض، وجدنا الكثير من المال هناك.. كانت القهوة لا تزال ساخنة، والأسلحة مبعثرة في كل مكان".