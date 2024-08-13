"القهوة كانت ساخنة".. مسؤول إسرائيلي: "كنا على بُعد دقائق" من اعتقال "السنوار"

قال قائد الفرقة 98 في جيش الاحتلال الإسرائيلي دان غولدفوس، في تصريحات للقناة الـ12: إن القوات الإسرائيلية كانت على بُعد "دقائق" من اعتقال قائد حركة "حماس" يحيى السنوار.
وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، صرح "غولدفوس" في المقابلة التي بُثت الأحد مع القناة بالقول: "كنا قريبين.. كنا في مجمعه، وصلنا إلى مجمع تحت الأرض، وجدنا الكثير من المال هناك.. كانت القهوة لا تزال ساخنة، والأسلحة مبعثرة في كل مكان".
وأضاف: "حقًا، كنا على بُعد دقائق منه".
وأعلنت حركة "حماس"، الثلاثاء الماضي، تعيين "السنوار" رئيسًا جديدًا لمكتبها السياسي خلفًا لإسماعيل هنية.
وخلال الأشهر الماضية، قال جيش الاحتلال مرات عدة إنه يقترب منه، لكن المطلوب الأول في "إسرائيل" نجا في كل مرة.
وفي فبراير الماضي، بث جيش الاحتلال مقطع فيديو يُظهر "السنوار" في نفق تحت خان يونس، جنوب القطاع، محاطًا بـ"زوجته واثنين أو ثلاثة" من أبنائه.