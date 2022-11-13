روسيا تتّهم الغرب بعسكرة منطقة جنوب شرق آسيا

اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم "الأحد"، الغرب بتعمّد عسكرة جنوب شرق آسيا، في محاولة لكبح المصالح الروسية والصينية؛ ما ينذر بمواجهة بين زعماء روسيا والغرب في قمة مجموعة العشرين المقررة في بالي.
وانتقد "لافروف" في كلمته خلال مؤتمر صحفي في ختام قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" في العاصمة الكمبودية بنوم بينه؛ الولايات المتحدة بسبب أفعالها في المنطقة، التي تعتبرها روسيا، وكذلك الغرب، ساحة معركة جيوسياسية محتملة في العقود المقبلة.
وقال الوزير الروسي للصحفيين: "إن الولايات المتحدة وحلفاءها في حلف شمال الأطلسي يحاولون السيطرة على هذا الفضاء"؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
وسيرأس "لافروف" الوفد الروسي إلى قمة مجموعة العشرين، وهو الاجتماع الأول من نوعه منذ غزو موسكو لأوكرانيا في فبراير "شباط" الماضي.