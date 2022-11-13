روسيا تتّهم الغرب بعسكرة منطقة جنوب شرق آسيا

وانتقد "لافروف" في كلمته خلال مؤتمر صحفي في ختام قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" في العاصمة الكمبودية بنوم بينه؛ الولايات المتحدة بسبب أفعالها في المنطقة، التي تعتبرها روسيا، وكذلك الغرب، ساحة معركة جيوسياسية محتملة في العقود المقبلة.