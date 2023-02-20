السويد تحشد لعقد مؤتمر دولي لدعم تركيا وسوريا 16 مارس المقبل

قال وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم، اليوم الاثنين، إن بلاده تحشد جهودها لدعم تركيا وسوريا بعقد مؤتمر دولي لجمع التبرعات في 16 مارس المقبل في بروكسل.
وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر، جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين، 6 فبراير الجاري، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى بالمنطقة، شعر بها سكان لبنان والعراق ومصر.
وأضاف وزير الخارجية السويدي، قبيل انطلاق اجتماعات وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "نحن نفعل ذلك مع المفوضية الأوروبية، والهدف هو زيادة دعم إضافي لشعبي تركيا وسوريا".