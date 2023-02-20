السويد تحشد لعقد مؤتمر دولي لدعم تركيا وسوريا 16 مارس المقبل

قال وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم، اليوم الاثنين، إن بلاده تحشد جهودها لدعم تركيا وسوريا بعقد مؤتمر دولي لجمع التبرعات في 16 مارس المقبل في بروكسل.