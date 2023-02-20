العالم

السويد تحشد لعقد مؤتمر دولي لدعم تركيا وسوريا 16 مارس المقبل

لتوجيه دعم إضافي لشعبي البلدين جراء الزلزال المدمر
وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم
وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم
سبق
سبق

قال وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم، اليوم الاثنين، إن بلاده تحشد جهودها لدعم تركيا وسوريا بعقد مؤتمر دولي لجمع التبرعات في 16 مارس المقبل في بروكسل.

وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر، جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين، 6 فبراير الجاري، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى بالمنطقة، شعر بها سكان لبنان والعراق ومصر.

وأضاف وزير الخارجية السويدي، قبيل انطلاق اجتماعات وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "نحن نفعل ذلك مع المفوضية الأوروبية، والهدف هو زيادة دعم إضافي لشعبي تركيا وسوريا".

الزلزال المدمر
وزير الخارجية السويدي
توبياس بيلستروم

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org