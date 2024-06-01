ارتفاع عدد ضحايا سوء التغذية في غزة إلى 37 شخصًا بعد وفاة طفل

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي إغلاق معبر رفح منذ 26 يومًا، وسط تحذيرات من تفاقم الوضع الإنساني، بسبب عدم تدفق الإمدادات المنقذة لحياة المواطنين في أنحاء متفرقة، خاصة في مناطق شمال قطاع غزة التي تواجه "خطر المجاعة الحقيقية"؛ وفق وكالة "معًا".