الحكومة البريطانية تُصعّد ضغوطها على الشرطة لمنع مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين

تصاعدت ضغوط الحكومة على الشرطة البريطانية، اليوم (الأربعاء) لمنع مسيرة مؤيّدة للفلسطينيين من المقرر أن تُنظّم في لندن تزامنًا مع إحياء ذكرى "يوم الهدنة".