الحكومة البريطانية تُصعّد ضغوطها على الشرطة لمنع مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين

تصاعدت ضغوط الحكومة على الشرطة البريطانية، اليوم (الأربعاء) لمنع مسيرة مؤيّدة للفلسطينيين من المقرر أن تُنظّم في لندن تزامنًا مع إحياء ذكرى "يوم الهدنة".
وهدد رئيس الوزراء ريشي سوناك بأنه سـيحاسب قائد شرطة العاصمة على قراره السماح بخروج المظاهرة ضد الحرب بين إسرائيل وحماس السبت المقبل، وفقًا لـ"رويترز".
ويتوقع أن يتظاهر عشرات الآلاف في العاصمة البريطانية للمطالبة بوقف إطلاق النار في النزاع المستمر منذ شهر.
ويرى "سوناك" أن خروج المسيرة في "يوم الهدنة" سيكون أمرًا "مستفزًا" وينطوي على "عدم احترام" لكن المنظّمين قاوموا مناشداته وتلك الصادرة عن شرطة العاصمة لتأجيل التظاهرة.