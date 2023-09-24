تداعيات "دانيال" تحاصر ليبيا.. استخدام القوارب لعبور طريق صحراوي تَحول لبحيرة

ولكن في ظل استمرار عمليات الإغاثة للمنطقة، والحاجة إلى وصول فِرَق الدعم والإسناد إلى المكان للمعاونة في أعمال البحث والإنقاذ، اضطرت فِرَق من الجيش الوطني الليبي إلى استخدام الزوارق في محاولة منها لتسهيل وصولها إلى المخيلي؛ بحسب ما ظهر في مقطع فيديو.