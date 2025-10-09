السيسي: اتفاق وقف إطلاق النار في غزة انتصار لإرادة السلام وفتح لباب الأمل في مستقبل عادل

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن العالم شهد اليوم لحظة تاريخية تُجسّد انتصار إرادة السلام على منطق الحرب، مشيرًا إلى أنه من مدينة شرم الشيخ، أرض السلام ومهد الحوار والتقارب، تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في غزة بعد عامين من المعاناة، وذلك وفقًا لخطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبرعاية مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية.