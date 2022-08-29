بعد اعتزال الصدر.. اقتحام القصر الرئاسي ومقتل 12 متظاهرًا وجنديَّيْن بالمنطقة الخضراء

وفي مدينة الصدر أُعلن التضامن التام مع الزعيم الصدري والنفير العام، وسط توقعات بأن تشهد مناطق أخرى أيضًا خلال الساعات المقبلة خروج عدد من التظاهرات أيضًا، ولاسيما في المحافظات الجنوبية، كواسط وميسان وذي قار والبصرة وغيرها، حيث يحظى بتأييد واسع. علمًا بأن محتجين خرجوا في البصرة، وأغلقوا عددًا من الطرقات بالإطارات المشتعلة.