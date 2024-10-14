غارة إسرائيلية تودي بحياة 18 شخصًا في شمال لبنان وتصيب آخرين

أعلن الصليب الأحمر اللبناني، اليوم الإثنين، عن مقتل 18 شخصًا جراء غارة إسرائيلية استهدفت منطقة أيطو ذات الأغلبية المسيحية في شمال لبنان.
وبحسب المعلومات التي ذكرها موقع "سكاي نيوز"، فقد أوضح الصليب الأحمر أن الغارة أصابت مبنى سكنيًا مكونًا من أربعة طوابق في المنطقة الواقعة بين زغرتا وأهده.
وتمكنت فرق الإنقاذ، التي تواصل أعمال رفع الأنقاض، من انتشال 18 جثة حتى الآن، في حين أصيب أربعة أشخاص آخرين، وبحسب مصادر محلية، كان المبنى يضم ما لا يقل عن 22 شخصًا، أغلبهم من النازحين من مناطق أخرى.
وتأتي هذه الغارة وسط تصاعد التوترات في المنطقة، حيث تتعرض العديد من المناطق اللبنانية لغارات جوية إسرائيلية في الأيام الأخيرة.