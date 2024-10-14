غارة إسرائيلية تودي بحياة 18 شخصًا في شمال لبنان وتصيب آخرين

وتمكنت فرق الإنقاذ، التي تواصل أعمال رفع الأنقاض، من انتشال 18 جثة حتى الآن، في حين أصيب أربعة أشخاص آخرين، وبحسب مصادر محلية، كان المبنى يضم ما لا يقل عن 22 شخصًا، أغلبهم من النازحين من مناطق أخرى.