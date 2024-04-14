مع دخول الحرب عامها الثاني.. اشتباكات عنيفة بالفاشر بين الدعم السريع والجيش السوداني

ويعيش في إقليم دارفور، هذه المنطقة الغربية التي تعادل مساحتها مساحة فرنسا، ربع سكان السودان الذي يبلغ عدد سكانه نحو 48 مليون نسمة.

وأسفرت المعارك في السودان منذ اندلاعها في 15 إبريل 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع عن مقتل عشرات آلاف الأشخاص، بينهم ما يصل إلى 15 ألف شخص في مدينة الجنينة في غرب دارفور وحدها، وفقًا لخبراء الأمم المتحدة.

وتسببت الحرب في تشريد أكثر من 8.5 ملايين شخص، وفق الأمم المتحدة، ودمرت إلى حد كبير البنية التحتية للبلاد التي بات سكانها مهددين بالمجاعة.