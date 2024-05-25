أوقفوا جنون إسرائيل.. دعوة أممية للمجتمع الدولى: عاقبوا تل أبيب حتى تنصاع!

يذكر أن "العدل الدولية" أصدرت يوم أمس أمرًا يطالب إسرائيل بـ"وقف عملياتها العسكرية برفح، وحفاظها على فتح معبر رفح؛ لتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وتقديمها تقريرًا للمحكمة خلال شهر عن الخطوات التي ستتخذها".