إسقاط مسيّرات أوكرانية قرب كورسك الروسية

وقُتل مدنيان وأُصيب شخصان آخران في قصفٍ أوكراني على منطقة بيلغورود الروسية على الحدود الأوكرانية، كما أعلن الجمعة حاكم هذه المنطقة التي تعرّضت لضرباتٍ متكرّرة في الأيام الماضية.