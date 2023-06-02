إسقاط مسيّرات أوكرانية قرب كورسك الروسية

أسقط الدفاع الجوي الروسي طائرات مسيّرة أوكرانية عدة قرب مدينة كورسك المجاورة للحدود مع أوكرانيا، حسبما أعلن حاكم المنطقة في ساعة مبكرة صباح الجمعة.
قال رومان ستاروفويت على تلغرام "الليلة أسقط أحد أنظمة الدفاع الجوي طائرات مسيّرة أوكرانية عدة قرب كورسك".. وأضاف الحاكم "نطلب من سكان كورسك التزام الهدوء، فالمدينة تحت حماية موثوقة من جيشنا".
وقُتل مدنيان وأُصيب شخصان آخران في قصفٍ أوكراني على منطقة بيلغورود الروسية على الحدود الأوكرانية، كما أعلن الجمعة حاكم هذه المنطقة التي تعرّضت لضرباتٍ متكرّرة في الأيام الماضية.
وقال فياتشيسلاف غلادكوف على تلغرام "أصابت شظايا قذيفة بعض المارة بينهم امرأتان تُوفيتا في المكان متأثرتيْن بإصابتهما" موضحاً أن القصف طال طريقا في قرية قرب مدينة شيبيكينو على حدود أوكرانيا.
وأعربت الأمانة العامة للأمم المتحدة، الخميس، عن قلقها إزاء تباطؤ عمليات تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، مشيرة إلى "شبح تضخم أسعار الأغذية"، في حين تطالب روسيا بمعاملة أفضل لمنتجاتها الزراعية.