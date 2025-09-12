بدعم سعودي فرنسي.. الأمم المتحدة تؤيد بأغلبية ساحقة خطوات حل الدولتين

في خطوة لافتة تعكس دعمًا دوليًا متزايدًا، صوّتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، بأغلبية ساحقة لصالح إعلان يدعو إلى "خطوات ملموسة، محددة زمنياً، ولا رجعة فيها" نحو تنفيذ حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين، وذلك قبيل انطلاق اجتماع قادة العالم في نيويورك.
وحصل القرار، بحسب ما أوردته "العربية نت"، على تأييد 142 دولة، مقابل اعتراض 10 دول، فيما امتنعت 12 دولة عن التصويت.
وتضمّن القرار إدانة للهجمات الإسرائيلية ضد المدنيين في غزة والبنية التحتية المدنية، كما ندد بعمليات الحصار والتجويع، وأشار إلى أن "حرب غزة يجب أن تنتهي الآن". كما دان أيضًا الهجمات التي نفذتها حركة حماس في 7 أكتوبر 2023.
ويأتي الإعلان، الذي يمتد إلى سبع صفحات، نتيجة مؤتمر دولي استضافته السعودية وفرنسا في مقر الأمم المتحدة في يوليو الماضي، لمناقشة سبل حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وتُهيمن مسألة الاعتراف بدولة فلسطين على أعمال القمة السنوية للجمعية العامة، حيث يُنتظر أن تُستكمل قائمة الدول المُعتَرِفة خلال مؤتمر سعودي–فرنسي يُعقد على هامش الاجتماعات في 22 سبتمبر الجاري.
ومن المقرر أن يعلن قادة الدول قراراتهم بشكل رسمي من على منصة الجمعية العامة، ضمن جلسات "النقاش العام" التي تنعقد خلال الفترة من 23 إلى 29 سبتمبر.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن نهاية يوليو أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة الممتدة من 9 إلى 23 سبتمبر، أعقبها إعلان أكثر من 12 دولة غربية نيتها اتخاذ الخطوة ذاتها.
وترأس الرياض وباريس مؤتمر حل الدولتين الذي انطلق في يونيو الماضي، وشهد توافقًا دوليًا واسعًا على ضرورة الوصول إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية، إلى جانب إدانة شاملة لسياسة تجويع غزة والاعتداءات على المدنيين.