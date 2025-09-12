بدعم سعودي فرنسي.. الأمم المتحدة تؤيد بأغلبية ساحقة خطوات حل الدولتين

في خطوة لافتة تعكس دعمًا دوليًا متزايدًا، صوّتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، بأغلبية ساحقة لصالح إعلان يدعو إلى "خطوات ملموسة، محددة زمنياً، ولا رجعة فيها" نحو تنفيذ حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين، وذلك قبيل انطلاق اجتماع قادة العالم في نيويورك.