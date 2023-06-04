أرعبت السكان.. مقاتلات أمريكية تطارد طائرة انتهكت المجال الجوي في واشنطن

وتسبب الانفجار الصوتي في حالة من الذعر بين العديد من سكان العاصمة الذين أبلغوا عن سماع ضوضاء عالية، هزت الأرض والجدران، وقالوا إنهم سمعوا ضجيجًا في أماكن بعيدة، مثل شمال فيرجينيا وماريلاند.