أرعبت السكان.. مقاتلات أمريكية تطارد طائرة انتهكت المجال الجوي في واشنطن

قال مسؤولون أمريكيون إن مقاتلات سلاح الجو الأمريكي قامت بمطاردة طائرة خفيفة؛ لانتهاكها المجال الجوي في واشنطن العاصمة، وتحطمت جنوب غرب ولاية فرجينيا، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".
وتفصيلاً، تسبَّبت المقاتلات النفاثة في حدوث دوي انفجارات صوتية فوق العاصمة الأمريكية. وقالت إدارة الطيران الفيدرالية إن الطائرة الخفيفة من طراز "سيسنا"، وتحطمت في تضاريس جبلية في جنوب غرب ولاية فرجينيا.
وقال مسؤول أمريكي إن الطائرات المقاتلة لم تتسبب في هجوم أسفر عن تحطم الطائرة، فيما أشار مصدر مطلع على الأمر إن طائرة سيسنا كانت تسير بالقيادة الذاتية، ولم تستجب للسلطات رغم جهود حثيثة للاتصال بكابتن الطائرة.
وتسبب الانفجار الصوتي في حالة من الذعر بين العديد من سكان العاصمة الذين أبلغوا عن سماع ضوضاء عالية، هزت الأرض والجدران، وقالوا إنهم سمعوا ضجيجًا في أماكن بعيدة، مثل شمال فيرجينيا وماريلاند.