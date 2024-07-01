بأولى جولات الانتخابات البرلمانية الفرنسية.. فوز تاريخي لليمين المتطرف بقيادة "لوبان"

وأوضح زعماء الجبهة الشعبية الجديدة اليسارية وتحالف الوسط، الذي ينتمي له ماكرون، مساء أمس الأحد أنهم سيسحبون مرشحيهم في المناطق التي يحظى فيها مرشح آخر بفرصة أفضل للتغلب على حزب التجمع الوطني في الجولة الثانية يوم الأحد المقبل.