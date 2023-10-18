خبراء في القانون الدولي: الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية على غزة جرائم حرب مكتملة الأركان

وكان مستشار الأمين العامة للمنظمة العربية الدكتور عبدالله بن محمد الهزاع، قد افتتح اللقاء بكلمة نيابة عن الأمين العام الدكتور صالح بن حمد التويجري رحّب فيها بالحضور؛ وقال: نشكر لكم حضوركم وتواجدكم معنا في هذا اللقاء المبارك، ونؤكد أنكم سند قوي للمركز العربي للقانون الدولي الإنساني، ونتطلع إلى ما تطرحونه من آراء وأفكار تدعم الحقوق العربية في أي مكان خاصة في أماكن النزاعات المسلحة والتي من أشدها الاعتداءات الإسرائيلية المتوحشة على الفلسطينيين في قطاع غزة، ونشير هنا إلى أنه ليس من حاجة إلى التأكيد على أن القانون الدولي الإنساني أصبح مطلبًا أساسيًّا وليس ترفًا ثقافيًّا؛ وبالتالي علينا جميعًا كمتخصصين وغير متخصصين أن نسعى إلى تأصيل ثقافة القانون الدولي الإنساني الذي يشكل القوة الناعمة؛ وكما أن السلاح هو لحماية المجتمعات؛ كذلك فإن القانون الدولي الإنساني هو أيضًا لحماية المجتمعات كقوة ناعمة ومؤثرة سواء على مستوى متخذي القرار أو حتى بين أفراد المجتمع الذين عليهم أن يفهموا حقوقهم في مجال القانون الدولي الإنساني.