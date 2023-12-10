مقتل وإصابة أفراد تابعين للصليب الأحمر في إطلاق نار أثناء إجلاء عالقين بالخرطوم

وأوضح البيان الصادر عن مكتب الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني: "بمبادرة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اتفقت القوات المسلحة مع ممثلي المنظمة الدولية على إخلاء مدنيين؛ من بينهم أجانب من جنسيات مختلفة؛ كانوا متواجدين بكنيسة القديسة مريم بالخرطوم منطقة الشجرة. وتضمنت إجراءات التنسيق مع المنظمة الدولية تحديد خط السير لكنها لم تلتزم بذلك".