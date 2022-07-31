بعد 6 حوادث في أقل من عامين.. الهند تتخلص من طائرات الموت الروسية

قررت الهند التخلص بشكل تدريجي من آخر طائراتها المقاتلة من طراز "ميغ-21 " الروسية الصنع، بحلول عام 2025، بعد تحطم طائرة تدريب يوم الخميس الماضي وعلى متنها طياران؛ مما يجعله سادس حادث تحطم خلال 20 شهرًا أي أقل من عامين؛ وفقًا لما ذكرته صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، مساء السبت.