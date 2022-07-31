بعد 6 حوادث في أقل من عامين.. الهند تتخلص من طائرات الموت الروسية

قررت الهند التخلص بشكل تدريجي من آخر طائراتها المقاتلة من طراز "ميغ-21 " الروسية الصنع، بحلول عام 2025، بعد تحطم طائرة تدريب يوم الخميس الماضي وعلى متنها طياران؛ مما يجعله سادس حادث تحطم خلال 20 شهرًا أي أقل من عامين؛ وفقًا لما ذكرته صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، مساء السبت.
وكان طياران هنديان قد لَقِيَا حتفهما بعد تحطم طائرة مقاتلة تعود إلى الحقبة السوفييتية خلال طلعة تدريبية، حسب ما أفاد به سلاح الجو؛ مما عزز مخاوف السلامة بعد سلسلة من الحوادث المماثلة.
وحسب موقع "الحرة"، قالت وزارة الدفاع إن الطائرة "ميغ-21"سقطت مساء الخميس في صحراء ولاية راجاستان الغربية بالقرب من مدينة بارمر.
والحادث هو السادس الذي تُمنى به طائرة "ميغ-21" منذ يناير 2021، مع مقتل خمسة طيارين.
وقالت القوات الجوية الهندية: إن طائرة التدريب تعرضت لحادث وصدر أمر بإجراء تحقيق لتحديد سبب تحطمها.
وأظهرت لقطات إعلامية محلية حطامًا مشتعلًا منتشرًا على مساحة كبيرة، وقال وزير الدفاع راجناث سينغ إنه "يشعر بحزن عميق" لمقتل الطيارين.
ودخلت طائرات "ميغ-21" الخدمة في الهند لأول مرة في الستينيات، وشكلت لعقود العمودَ الفقري للقوات الجوي؛ ولكن عقب العديد من حوادث التحطم في العقود الماضية، أضحت تلك الطائرات توصف بـ"التوابيت الطائرة" بسبب سجلها السيئ.
ومع ذلك، لم يكن هناك تأكيد على ما إذا كانت خطة التخلص التدريجي من الطائرات التي تعود إلى الحقبة السوفييتية مرتبطة بتحطم الطائرة يوم الخميس.
وبدلًا من ذلك، قالت القوات الجوية الهندية إن الإلغاء التدريجي هو جزء من الجهود المبذولة لتحديث الجيش الهندي.
في الوقت الحالي، تمتلك القوات الجوية الهندية حوالى 70 طائرة من طراز "ميغ-21" و50 مقاتلة من طراز "ميغ-29".
وذكرت صحيفة "تايمز أوف إنديا"، نقلًا عن مسؤولين لم يكشفوا عن هويتهم، أن المقاتلات "ميغ-21" تجاوزت موعد خروجها من الخدمة منذ فترة طويلة، لكن يجب استبدالها قبل إيقافها عن التحليق.
ورفض مسؤول كبير في وزارة الدفاع، تأكيد أو نفي الخبر في تصريحات لصحيفة "إنديان إكسبريس"، واكتفى بالقول إن هناك مناقشات جارية بشأن مستقبل الطائرة، بعد أن ازدادت صعوبة الحصول على قطع الغيار من روسيا، بسبب الحرب في أوكرانيا.
وتستثمر الهند مليارات الدولارات في تحديث قواتها الجوية؛ وذلك على خلفية المنافسة الممتدة لعقود مع باكستان وزيادة التوتر مع الصين.
واشترت الهند عشرات الطائرات المقاتلة الفرنسية من طراز رافال، وبدأت عمليات التسليم في عام 2020.