وزارة الخارجية اليمنية ترحب ببيانات عربية ودولية ثمّنت جهود المملكة بشأن التطورات في حضرموت والمهرة

رحّبت وزارة الخارجية اليمنية بالبيانات الصادرة عن الدول والحكومات التي ثمّنت فيها الجهود البناءة للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بشأن التطورات الأخيرة في محافظتي حضرموت والمهرة، وما بذلته من جهود مسؤولة وحثيثة للوصول إلى حلول سلمية لمعالجة الأوضاع في المحافظتين.