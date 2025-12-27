العالم

وزارة الخارجية اليمنية ترحب ببيانات عربية ودولية ثمّنت جهود المملكة بشأن التطورات في حضرموت والمهرة

رحّبت وزارة الخارجية اليمنية بالبيانات الصادرة عن الدول والحكومات التي ثمّنت فيها الجهود البناءة للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بشأن التطورات الأخيرة في محافظتي حضرموت والمهرة، وما بذلته من جهود مسؤولة وحثيثة للوصول إلى حلول سلمية لمعالجة الأوضاع في المحافظتين.

وأعربت وزارة الخارجية في بيان بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ" عن بالغ تقديرها للمواقف الصادقة للمملكة وجهودها المتواصلة في الحفاظ على أمن اليمن واستقراره والدفع نحو حل سياسي شامل يحقق تطلعات الشعب اليمني في السلام والتنمية.

