الأمم المتحدة تعلن ارتفاع أعداد النازحين في غزة لأكثر من 300 ألف

وارتفعت أعداد قتلى القصف الإسرائيلي إلى 1200 فلسطيني بينهم 140 طفلًا على الأقل، و5600 جريح، في وقت استمر فيه القصف الإسرائيلي، وامتلأت المستشفيات بالمصابين، وتوقفت محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة بعد نفاد الوقود.