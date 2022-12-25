بريطانيا.. الشرطة تلاحق مطلق النار بالقرب من مدينة ليفربول

شرعت الشرطة البريطانية في التحقيق في جريمة قتل بعد مقتل امرأة بالرصاص في حانة بالقرب من مدينة ليفربول، عشية عيد الميلاد.
واستُدعي ضباط شرطة ميرسيسايد إلى حانة "لايتهاوس إن" في قرية والاسي، حوالي الساعة 23:50 بتوقيت غرينتش، يوم السبت.
ونُقل ثلاثة رجال وامرأة مصابين بأعيرة نارية إلى المستشفى، لكن المرأة توفيت في وقت لاحق.
وقال ضابط المباحث ديف ماكوغرين: إن إطلاق النار حدث في "مكان مزدحم مليء بالشباب".
وأضاف: "نعتقد أن المسلح غادر موقف سيارات الحانة في سيارة داكنة اللون، ربما كانت مرسيدس داكنة اللون، بعد وقت قصير من إطلاق النار".
ووصفت النائبة البرلمانية عن المنطقة ديم أنجيلا إيغل، إطلاق النار بأنه "مفجع".
وغردت على موقع تويتر: "قلبي مع أسرة المرأة المتوفاة والمصابين. أرجو من أي شخص لديه أي معلومة إخبار الشرطة".