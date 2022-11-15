"G20" والفائدة.. حديث ودي للرئيس الصيني مع "بايدن" وانتقاد مبطن لروسيا!

وأدى هذا التحرك النقدي الأمريكي إلى ارتفاع قيمة الدولار إلى مستويات غير مسبوقة منذ عقدين؛ مما شكّل ضغطًا على الاقتصادات النامية التي تعتمد على الصادرات وتحاول هي أيضًا الحد من التضخم.