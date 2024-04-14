"غوتيريش": الشرق الأوسط على حافة الهاوية والناس يواجهون خطر صراع مدمر

حذر أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن "الشرق الأوسط على حافة الهاوية والناس في المنطقة يواجهون خطراً حقيقياً لصراع شامل مدمر".
وتفصيلاً، جاء كلام غوتيريش خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي اليوم الأحد، لبحث الأوضاع في الشرق الأوسط.
وفي وقت سابق طلبت إسرائيل من المجلس عقد اجتماع فورا لإدانة الهجوم الإيراني على إسرائيل، وفقاً للعربية نت.
وقال مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة جلعاد إردان في رسالة موجهة إلى المجلس نشرها عبر حسابه على منصة "إكس": "ندعو مجلس الأمن للتحرك فوراً لتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية". وقال إن الهجوم الإيراني "تصعيد شديد وخطير".