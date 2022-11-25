مقتل مستشارين عسكريين إيرانيين لروسيا في شبه جزيرة القرم

وذكر دانيلوف؛ في مقابلة في كييف: "لا يجب أن تكون في المكان الذي لا يجب أن تكون فيه.. كانوا على أراضينا لم ندعهم إلى هنا، وإذا تعاونوا مع الإرهابيين وشاركوا في تدمير أمتنا فعلينا قتلهم".