مقتل مستشارين عسكريين إيرانيين لروسيا في شبه جزيرة القرم

أكّد مسؤول أمني أوكراني كبير مقتل مستشارين عسكريين إيرانيين في شبه جزيرة القرم، وحذّر من استهداف أي إيراني آخر على الأراضي الأوكرانية المحتلة لدعم غزو موسكو.
وقال أوليكسي دانيلوف؛ سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، إن الإيرانيين كانوا حاضرين في شبه جزيرة القرم لمساعدة روسيا في قيادة الطائرات المسلحة دون طيّار شاهد -136 التي قدّمتها حكومة طهران، لكنه لم يذكر عدد القتلى في أوكرانيا.
أفادت تقارير صحفية بأن 10 قتلوا بسبب الضربات العسكرية الأوكرانية في شبه جزيرة القرم المحتلة، وأوضح دانيلوف أن أي وجود عسكري إيراني إضافي سيكون مستهدفاً.
وذكر دانيلوف؛ في مقابلة في كييف: "لا يجب أن تكون في المكان الذي لا يجب أن تكون فيه.. كانوا على أراضينا لم ندعهم إلى هنا، وإذا تعاونوا مع الإرهابيين وشاركوا في تدمير أمتنا فعلينا قتلهم".